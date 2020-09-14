البحرين وإسرائيل تبحثان أهمية استقرار المنطقة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعزيزاً لقدرات البلدين الدفاعية، أجرى وزير شؤون الدفاع البحريني، الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، الاثنين، مباحثات مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس.



في التفاصيل، وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، ناقش الطرفان أهمية الاتفاق مع إسرائيل للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وتحدثا عن توقعاتهما المشتركة بإقامة شراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع، ما سيساهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي.

كما عرض وزير الدفاع الإسرائيلي استضافة شريكه البحريني في زيارة رسمية لإسرائيل واتفقا على مواصلة الحوار معا.

مزيد من التعاون

يشار إلى أن مباحثات كانت قد أجريت في وقت مبكر من الاثنين، بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، زايد بن راشد الزياني، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، حيث ناقش الطرفان العديد من جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام، مما سينعكس إيجابياً على اقتصاديات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية.

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كما أعرب مسؤولا البلدين عن تطلعهما للمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والعديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة.

الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي (أرشيفية- فرانس برس)

يشار إلى أن وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني، كان قد وصل إلى واشنطن الاثنين للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل أيضا، التي ستجري في البيت الأبيض يوم غد الثلاثاء 15 سبتمبر 2020م بحضور الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار المسؤولين في الحكومة الأميركية.

إلى ذلك، وصل مساء الأحد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، إلى العاصمة الأميركية للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام هذه.

خطوة للسلام

بدوره، كان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن الجمعة، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي".

وغرد ترمب على حسابه الرسمي عبر تويتر، قائلا: "إنجاز تاريخي آخر اليوم!.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام".