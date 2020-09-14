شكرا لقرائتكم أميركا: نتوقع من الأوروبيين فرض عقوبات على إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حول آلية تطبيق "سناب باك" على إيران الأسبوع المقبل، أشارت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إلى أنها تتوقع من شركائها الأوروبيين فرض عقوبات على طهران.

وكشفت المتحدثة باسم الخارجية، مورغان أورتيغس، لـ "العربية/الحدث"، أنها على قناعة أن الشركات الأوروبية وحلفاء أميركا سيحترمون عقوباتها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان ضم صوته، الاثنين، إلى الأصوات المنددة بإعدام إيران للمصارع نويد أفكاري الذي أدين بقتل موظف حكومي خلال تظاهرات ضد الحكومة في جنوب البلاد عام 2018.

وقبل ذلك، أدانت فرنسا وألمانيا أيضا إعدام أفكاري. كما عارضت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بشدة هذه الخطوة.

وأفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو في بيان أن "الاتحاد الأوروبي يدين عملية الإعدام هذه بأشد العبارات".

المصارع الإيراني نويد أفكاري

كما أضاف أن "حقوق الإنسان تبقى عنصرا أساسيا في انخراطنا مع إيران. سنستمر في التواصل مع السلطات الإيرانية بشأن هذه المسألة (...) إضافة إلى القضايا المنفصلة المشابهة لعملية الإعدام الأخيرة هذه".

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وأكد أن "الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف والحالات بدون استثناء". وتابع "هذه عقوبة وحشية وتفتقد للإنسانية ولا تحمل أي تأثيرات رادعة وتمثّل إلغاء غير مقبول للكرامة والنزاهة الإنسانية".

اتفاق السلام مع إسرائيل

من جهة أخرى، أوضحت المسؤولة الأميركية أنها تأمل انضمام دول عربية أخرى لاتفاق السلام مع إسرائيل، مشددة على ضرورة وجود انخراط فلسطيني في مفاوضات سلام.

يشار إلى أن وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني، كان قد وصل إلى واشنطن الاثنين للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل أيضا، التي ستجري في البيت الأبيض يوم غد الثلاثاء 15 سبتمبر 2020م بحضور الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار المسؤولين في الحكومة الأميركية.

ومساء الأحد وصل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، إلى العاصمة الأميركية للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام هذه.

السودان والإرهاب

إلى ذلك، أكدت أورتيغس أن الإدارة الأميركية تعمل على مساعدة السودان لشطب اسمه من قائمة الإرهاب.

يشار إلى أن زير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان قد أشار أكثر من مرة إلى أن وزارة الخارجية تأمل في إزالة التصنيف الذي يعيق بشدة الاستثمارات في السودان.