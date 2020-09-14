فيديو: يونس الميموني
طالب المحامي، عبد المنعم الرفاعي، محامي في هيأة طنجة، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المدينة، اليوم الاثنين، بتشريح طبي في مركز الطب الشرعي في الدارالبيضاء، من أجل معرفة ظروف، وملابسات جريمة القتل.
واعتبر الرفاعي، في تصريح لـ”اليوم24″ أنه بحكم تجربته، فإن تقارير الطب الشرعي، المنجزة في طنجة، لا تكون كاملة من الناحية العلمية.
وأوضح الرفاعي أن تقرير الطب الشرعي في الدارالبيضاء، سيظهر هل القضية تتعلق باغتصاب، أو هتك عرض مع جريمة قتل، وكذا توقيت الوفاة.
وأضاف المحامي نفسه أن قاضي التحقيق استمع إلى أصدقاء المشتبه فيه الرئيسي، وأصدقائه، المتهمين بعدم التبليغ عن وقوع جناية، وكذا ذوي حقوق الضحية.
وبخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المشتبه فيه، قال المحامي نفسه إن موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واضح، انطلاقا من مرجعيتها، المستمدة من المنظومة الكونية لحقوق الإنسان.
كانت هذه تفاصيل خبر محام في طنجة: طالبنا بالتشريح لتحديد وقت وفاة عدنان بالضبط وهل تم الاغتصاب قبل أو بعد القتل – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.