ينظم نادي الفنانين المغاربة، انطلاقا من 21 شتنبر الحالي، مسابقة للمواهب الغنائية، تقام عن بعد، وتخصص جوائز دعم للفائزين.
ويشرف على المسابقة، التي تستمر إلى شهر ونصف، لجنة تحكيم، تضم 3 أعضاء، هم الفنان عبد العالي الغاوي، والفنانة سعاد حسن، والفنانة عتيقة عمار.
وتشترط مسابقة نادي الفنانين، المخصصة لكل الفئات العمرية، إرسال مشاركتهم عبر بريد إلكتروني مخصص لهذا الغرض.
ويحصل أصحاب المراكز الأولى على جوائز فنية، إذ يستفيد صاحب المركز الأول من إنجاز أغنية خاصة، وفيديو كليب لها، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على فرصة إنجاز أغنية خاصة، تصدر مع فيديو “أرت وورك”، والثالث ينال جائزة تسجيل أغنية دون تصويرها.
كانت هذه تفاصيل خبر مسابقة عن بعد تفتح الباب أمام المواهب الغنائية المغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.