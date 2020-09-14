مسابقة عن بعد تفتح الباب أمام المواهب الغنائية المغربية

ينظم نادي الفنانين المغاربة، انطلاقا من 21 شتنبر الحالي، مسابقة للمواهب الغنائية، تقام عن بعد، وتخصص جوائز دعم للفائزين.

ويشرف على المسابقة، التي تستمر إلى شهر ونصف، لجنة تحكيم، تضم 3 أعضاء، هم الفنان عبد العالي الغاوي، والفنانة سعاد حسن، والفنانة عتيقة عمار.

وتشترط مسابقة نادي الفنانين، المخصصة لكل الفئات العمرية، إرسال مشاركتهم عبر بريد إلكتروني مخصص لهذا الغرض.

ويحصل أصحاب المراكز الأولى على جوائز فنية، إذ يستفيد صاحب المركز الأول من إنجاز أغنية خاصة، وفيديو كليب لها، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على فرصة إنجاز أغنية خاصة، تصدر مع فيديو “أرت وورك”، والثالث ينال جائزة تسجيل أغنية دون تصويرها.