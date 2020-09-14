قضايا “البيدوفيليا” تتولى بعد مقتل “عدنان”..أمن آسفي يوقف ثلاثينيا هتك عرض قاصر ويطلق البحث عن آخر

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي في مدينة آسفي، ليلة أمس الأحد، شخصا، يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر، وهتك عرضها من دون عنف.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تغيب الفتاة القاصر، البالغة من العمر 14 سنة، عن بيت العائلة، منذ يوم الجمعة 11 شتنبر الجاري، دون أن يتم تقديم أي بلاغ لدى مصالح الشرطة بهذا الخصوص، وذلك قبل أن يبادر والدها إلى إشعار مصالح الشرطة، بعد أن عثر عليها في إحدى الحدائق العامة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث، والتحريات الأولية، التي باشرتها الشرطة القضائية، أظهرت أن الضحية غادرت منزل أسرتها، قبل أن يتم استدراجها من قبل شخصين، عمدا إلى التغرير بها، وتعريضها لهتك العرض من دون عنف في منزل أحدهم في حي “زين العابدين” في مدينة آسفي، حيث مكنت إجراءات البحث من تحديد هويتهما بشكل كامل، وتوقيف أحدهما، مساء يوم التبليغ.

وخلص البلاغ نفسه إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف، وملابسات، وخلفيات هذه القضية، فيما لاتزال الأبحاث، والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني، المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.