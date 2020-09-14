نائب العثماني: رفضنا اعتماد القاسم الانتخابي خلال لقاء الأغلبية بالفتيت

خرج نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، اليوم الاثنين، لتوضيح حقيقة مطالبة حزبه باعتماد القاسم الانتخابي في الانتخابات التشريعية المقبلة، على أساس عدد المصوتين.

وقال العمراني، في توضيح له على موقع حزبه الرسمي، اليوم، إن وفد العدالة والتنمية، في لقاء المشاورات الأخير، الذي جمع أحزاب الأغلبية بوزير الداخلية، عبر بكل وضوح عن رفض اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين.

وتابع العمراني أن حزب العدالة والتنمية دعا، خلال اللقاء المذكور، إلى البقاء في النظام الحالي، الذي يقوم على احتساب القاسم على أساس عدد الأصوات الصحيحة، لأنه “أقرب إلى الوفاء للمنطق الديمقراطي، وهو المعتمد في عموم التجارب الديمقراطية في العالم”.

ورد العمراني على من نسب إلى حزبه احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وأكد: “أنه باطل، ولا يمكن قبوله نهائيا، وهذا ما قلناه بقوة، وبوضوح، وبصراحة في الاجتماع المذكور، حيث قلنا إن هذا الاختيار، هوالاقتراع الفردي المقنع، بل هو أسوأ منه”.