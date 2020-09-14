كورونا في أم الفحم: 137 مخالفة لغير المُلتزمين بالتعليمات الوقائية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت بلدية أم الفحم، أن الشرطة حرّرت 137 مخالفة لغير المُلتزمين بإجراءات وتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، منذ يوم الخميس الماضي، لافتةً إلى أن الغرامات المالية تراوحت بين 1000 شيكل و5000 شيكل.

وذكرت البلدية في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن "المخالفات بغالبيتها تتعلق بأصحاب مصالح تجارية لم يلتزموا بمعايير الشارة البنفسجية داخل المحل التجاري، حيث كانت قيمة المخالفة 1000 شيكل بسبب وجود زبائن داخل المحل بدون كمامات، بالإضافة إلى مخالفة الزبون نفسه بغرامة مالية بقيمة 500 شيكل".

وأضافت: "كما تم تغريم أصحاب محلات تجارية فتحت أبوابها بعد الساعة السابعة مساءً، مخالِفةً بذلك تعليمات الحظر والإغلاق بعد الساعة السابعة".

وأشارت إلى أنه "تم تغريم مواطنين فحماويين اثنين بقيمة 5000 شيكل لكل واحد منهما لخرقهما أوامر العزل الصحي"، موضحة أنه "تم كذلك توزيع عدد من الإنذارات والتحذيرات على أصحاب المصالح التجارية للعمل وفق (التعليمات)".

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بدوره، وجّه قسم ترخيص المحلات التجارية في البلدية، "نداءً لأصحاب المحلات بتحمل المسؤولية والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، للحدّ من انتشار هذا الوباء، وبخاصة لأن أم الفحم تعرف على أنها منطقة حمراء نتيجة العدد الكبير للمصابين فيها".

وكانت بلدية أم الفحم، قد أعلنت عن تشخيص 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، صباح اليوم الإثنين، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة.

وأفاد الناطق بلسان البلدية، عبد المنعم فؤاد، بأن "عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في المدينة بلغ 794 إصابة،، فيما وصل مجمل المصابين منذ بداية الأزمة إلى 1670 من بينها 879 حالة شفاء".

هذا، وتتواجد أم الفحم في مقدمة البلدات العربية من حيث عدد الإصابات النشطة، تليها كل من الطيرة بـ427، الناصرة بـ379، كفر قاسم بـ302، الطيبة بـ285، سخنين بـ237، شفاعمرو بـ233، باقة الغربية بـ230، رهط بـ226، قلنسوة بـ218، عرعرة بـ216 وكفر قرع بـ202؛ وفقا للمعطيات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.