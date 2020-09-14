شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل

الإثنين 14 سبتمبر 2020

توقع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه في مقابلة صحافية أن يكون فصل الخريف "أقسى" من المرحلة السابقة مع ارتفاع في عدد الوفيات بوباء كوفيد-19 في أوروبا، ما يستدعي ردا محددا وليس إغلاقا تاما.



وتنظم منظمة الصحة في أوروبا اجتماعا يضم دولها الأعضاء البالغ عددها نحو خمسين الاثنين والثلاثاء لمناقشة الاستجابة للوباء والاتفاق على استراتيجيتها الخمسية.

وحذر المسؤول الأممي الذي يتخذ في كوبنهاغن مقرا الأشخاص الذين يعتبرون أن طرح اللقاح الذي لا يزال قيد التطوير، سيؤدي إلى انتهاء الوباء. وقال "لا نعرف حتى ما إذا كان اللقاح سيكون فعالا مع جميع شرائح السكان. بعض الدلائل التي نتلقاها تفيد بأنه سيكون فعالا للبعض ولكن ليس لآخرين".

الإغلاق التام

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "الأحد" فرض إغلاق تام صارم لمدة ثلاثة أسابيع على أمل التمكن من احتواء موجة ثانية من الإصابات بالفيروس في البلاد.

يدخل الإغلاق حيّز التنفيذ الجمعة عند الساعة 11,00 ت غ، وسيكون ساريا خلال رأس السنة اليهودية ويوم الغفران وعيد المظلات حتى التاسع من أكتوبر المقبل، وفق السلطات.

وتظهر بيانات جمعتها وكالة فرانس برس أن إسرائيل باتت الدولة الثانية في العالم التي تسجّل أعلى عدد إصابات نسبة لعدد السكان خلال الأسبوعين الأخيرين بعد البحرين.

عودة المدارس

أعادت غالبية المدارس في إيطاليا الاثنين فتح أبوابها، في يوم الاستئناف الرسمي للدروس، بعد إغلاق استمرّ ستة أشهر بسبب تفشي الوباء.

ويسلك حوالى 5,6 ملايين تلميذ من جديد طريق المدرسة في 13 من أصل 20 منطقة إيطالية، إذ إن استئناف الدراسة يتم بين الأول من 24 سبتمبر.

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وإيطاليا كانت إحدى الدول الأوروبية الأولى الأكثر تضرراً بالوباء الذي أودى بأكثر من 35500 شخص على أراضيها.

وفيات

أودى فيروس كورونا المستجدّ ب924,968 شخصا على الأقل في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر، حسب تعداد أعدته فرانس برس استناداً لمصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الاثنين.

وسُجّلت رسميّاً 29 مليونا و61 ألفا و830 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 19 مليونا و334 ألف شخص على الأقل.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 194,081 وفاة من أصل 6,520,235 إصابة، تليها البرازيل مع 131,625 وفاة ثم الهند مع 79,722 وفاة والمكسيك مع 70,821 وفاة وبريطانيا مع 41,628 وفاة.

القيود

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد المقبل أول مهرجان انتخابي يجري بأكمله في الداخل منذ أشهر، لكن السلطات المحلية حذرت من أن هذا التجمع قد يشكل مخالفة للتدابير المتعلقة بالحد من انتشار كوفيد-19 نظر إلى المقياس المسموح به.

وأثار التجمع المقرر عقده الأحد في مدينة هندرسون بولاية نيفادا، غضب السلطات المحلية التي أشارت إلى أن المناسبة التي سيشارك فيها أكثر من خمسين شخصًا غير مسموح بها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

- "تاي ايرويز": ضوء أخضر لإعادة الهيكلة -أعطى القضاء التيلاندي الاثنين ضوءه الأخضر لخطة إعادة هيكلة شركة "تاي إيرويز" التي سجّلت ازدياداً في ديونها التي بلغت تسعة مليارات يورو مع تفشي الوباء.

وصُنّفت الشركة عام 2007 ثاني أفضل شركة طيران في العالم وتحتفل هذا العام بذكرى تأسيسها الستين.