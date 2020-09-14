شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. تعيين سالم الأحمد رئيسا لجهاز أمن الدولة والان مع التفاصيل

الإثنين 14 سبتمبر 2020 أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح قراراً بتعيين اللواء سالم نواف الأحمد الصباح، رئيساً لجهاز أمن الدولة. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

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