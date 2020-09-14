الإثنين 14 سبتمبر 2020

شباب الصحفيين المصريين: تفكك وانهيار وعدم توازن يسيطر على الإخوان الأفاقون



كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين أن جماعة الإخوان الإرهابية الضالة المضللة يحاولون تضليل اعوانهم أولا والشعب ثانيا بفبركة الفيديوهات والمشاهد والصور المختلفة لتنفيذ مخططهم الهدام لتأليب الرأي العام ونشر الفوضي وهدم الدولة المصرية.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: الجماعة الإرهابية في حالة عدم توازن بسبب خلافات قيادتها الهاربين خارج مصر وأصبحت على رؤوس الأشهاد وتسعى للتغطية على هذه الخلافات باكاذيبها التي أصبحت منهج عملهم ودستور حياتهم.

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وأضاف طوالة: الجماعة الإرهابية تنهار من الداخل وقيادتها بالخارج يوجهون الاتهامات ويحاولون اخفاء الحقيقة عن الرأي العام بمدي الانهيار الذي وصلت إليه الجماعة الإرهابية.

وأشار رئيس الجبهة إلي أن جماعة الافاقون الكاذبون تشهد حالة تفكك وانهيار غير مسبوق حيث دفعت كوادرها للهرولة لاسلوبهم المعتاد بنشر الأكاذيب وفبركة الاخبار والاحداث والفيديوهات..من تخدعون أيها الخرفان.

ووجهت الجبهة رساله ناريه إلي الجماعةالإرهابية: مهما بلغ كذبكم ونفاقكم فههيات فقد كشفكم الشعب والرأي العام المصري وألقي بكم في غياهب النسيان..ولن تقوم لكم قائمة مادام الشعب المصري الواعي يتصدى لاكاذيبكم الدنيئة والخسيسة.