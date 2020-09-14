شكرا لقرائتكم خبر عن المهلة تنتهي غداً .. فرنسا تطالب بسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين إن جميع القوى السياسية اللبنانية بحاجة إلى الوفاء بتعهدها بتشكيل حكومة على وجه السرعة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت باريس ستقبل التأجيل في تشكيل الحكومة، قالت المتحدثة أنييس فون دير مول إن القوى السياسية اللبنانية تم تذكيرها مرارا بضرورة تشكيل حكومة بسرعة لتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات الأساسية.

وأضافت "كل القوى السياسية اللبنانية أيدت هذا الهدف. والأمر متروك لها لترجمة هذا التعهد إلى أفعال دون تأخير. إنها مسؤوليتها".

وتنتهي المهلة المتفق عليها مع فرنسا غدا الثلاثاء.