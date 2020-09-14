شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب بمسائلة حكومة ميانمار عن جرائم إبادة الروهينجا والان نبدء بالتفاصيل
حملت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حكومة ميانمار مسؤولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في البلاد.
وأشارت في تقرير جديد إلى الأزمة المروعة لحقوق الإنسان التي سببتها العمليات العسكرية في ولاية راخين منذ ٣ سنوات ، ولازال يعاني من تبعاتها مئات الآلاف من لاجئي مسلمي الروهينجا خارج البلاد والنازحين داخليا، مطالبة بالمساءلة عن تلك الجرائم ، مؤكدة أن المحاكمات العسكرية التي أجرتها حكومة ميانمار لا تفي بالمعايير الدولية.
وطالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم حكومة ميانمار بالتعاون الكامل مع العدالة الدولية ، وضمان العدالة الانتقالية لتحقيق السلام المستدام.
وأدانت ما تتعرض له أقلية الروهينجا في ميانمار من قتل وتعذيب وتدمير الممتلكات، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت حرق قرى بأكملها شمال راخين خلال الشهور الماضية، وإزالة أسماء قرى الروهينجا من الخرائط الرسمية ، مطالبة بوقف هذه الانتهاكات، وإعادة الأوضاع كما كانت في السابق ، والسماح للروهينجا بالعودة إلى ديارهم واستعادة حقوقهم ، وتوفير البيئة الآمنة والملائمة لعودتهم.
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