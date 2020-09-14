الصحة العالمية تكشف عن تسجيل رقم قياسي لإصابات كورونا اليومية

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم إنه ينبغي على دول العالم الانضمام إلى منظومة "كوفاكس" قبل انتهاء مهلة يوم الجمعة، وذلك لضمان توزيع أي لقاح للوقاية من الفيروس بعدل وفعالية.وحتى الآن، تسعى 92 من الدول منخفضة الدخل للحصول على مساعدة عبر منظومة "كوفاكس"، وهو جزء من مظلة "آكت أكسيليريتور" التابعة للمنظمة، لتعزيز تطوير اللقاحات وطرق العلاج ووسائل التشخيص لمكافحة الوباء.

وعبرت نحو 80 دولة من الدول الأعلى دخلا عن اهتمامها بالمبادرة، لكن يتعين على العديد منها تأكيد نيتها للانضمام بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وقال غيبريسوس في فعالية إقليمية للمنظمة من أجل أوروبا جرى بثها عبر الإنترنت "إذا لم يحصل سكان الدول ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة على اللقاحات فإن الفيروس سيواصل الفتك بالناس، كما سيتأخر التعافي الاقتصادي على مستوى العالم".



يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه لجنة دولية عن إخفاق جماعي للزعماء السياسيين في الاستماع للتحذيرات من خطورة الوباء، مما جعل العالم "في حالة فوضى".

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 924 ألفا و968 شخصا على الأقل في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول، حسب تعداد أعدته وكالة الصحافة الفرنسية.

وسُجّل رسميّاً 29 مليونا و61 ألفا و830 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 19 مليونا و334 ألف شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصات إلا للحالات الأكثر خطورة، في حين تعطي أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين. وتضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.