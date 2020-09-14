حريق في مدرسة بمسيان 'صور'

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن اخماد حريق اندلع في مدرسة بمحافظة ميسان.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني في محافظه ميسان تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مدرسة مشيدة من كرفانات السندويج بنل سريع الاشتعال في منطقة الزيوت".

واضافت ان "فرق الإطفاء طوقت النيران وسيطرت على الحادث بوقت قياسي حال دون خسائر بشرية تذكر".

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