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عضو بالامن النيابية يدعو لميثاق شرف للحد من النزاعات العشائرية

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دعا النائب عن محافظة البصرة عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الاثنين، الى رعاية الحكومة المركزية وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة "لميثاق شرف عشائري" للحد من النزاعات العشائرية وتفاقمها.
وقال الزيادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن" النزاعات تفاقمت وهي تعود بالسلب على المجتمع لما تخلفه من قتال ويذهب ضحيتها خسائر من الأطراف المتنازعة والضرر يلحق بالجميع فضلاً عن خسائر تشمل الأموال العامة وضرر المنشآت الحيوية "كالطاقة الكهربائية" وهذا ما يحدث عند كل نزاع عشائري".

وأضاف أن "الحكومة لديها في الوزارات الامنية قسم خاص لشؤون العشائر لكنه لم يعمل بالمستوى المطلوب ومازالت النزاعات مستمرة دون وضع حلول جذرية وجوهرية للحد منها، وان الاحتكام للقانون الذي هو يُعد الفيصل في انصاف صاحب الحق ومعاقبة المسيء وهذا يجب أن يدعم من شيوخ ووجهاء العشائر والتثقيف له كونه الركيزة الأساسية لبناء مجتمع خالي من التعصب والعنف والدعوة للسلم الأهلي والمجتمعي".

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