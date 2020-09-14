عضو بالامن النيابية يدعو لميثاق شرف للحد من النزاعات العشائرية

دعا النائب عن محافظة البصرة عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الاثنين، الى رعاية الحكومة المركزية وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة "لميثاق شرف عشائري" للحد من النزاعات العشائرية وتفاقمها.
وأضاف أن "الحكومة لديها في الوزارات الامنية قسم خاص لشؤون العشائر لكنه لم يعمل بالمستوى المطلوب ومازالت النزاعات مستمرة دون وضع حلول جذرية وجوهرية للحد منها، وان الاحتكام للقانون الذي هو يُعد الفيصل في انصاف صاحب الحق ومعاقبة المسيء وهذا يجب أن يدعم من شيوخ ووجهاء العشائر والتثقيف له كونه الركيزة الأساسية لبناء مجتمع خالي من التعصب والعنف والدعوة للسلم الأهلي والمجتمعي".
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