423 اصابة بكورونا في جانب الرصافة من هذه المناطق

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منهان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 423 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:





• قطاع الرصافة 56 حالة - 279 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع الرصافة 56 حالة • قطاع الاستقلال 27 حالة • قطاع الاعظمية 14 حالة • قطاع البلديات الثاني 42 حالة • قطاع البلديات الاول 10 حالات • قطاع بغداد الجديدة 49 حالة • قطاع الشعب 11 حالة • قطاع الصدر 40 حالة • قطاع النهروان 30 حالة

- 144 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية • مدينة الصدر 44 حالة محلة 537, 567, 555, 521, 585, 526, 542, 517, 554, 541, 573, قطاعات 54, 29, جميلة, الاورفلي



• الكرخ 14 حالة ضمن المناطق التالية, الحرية حالة واحدة, الدورة حالتين, الداوودي حالتين, الغزالية حالة واحدة, اليرموك حالة واحدة, حي الجامعة حالة واحدة, القادسية 3 حالات, حي الجوادين حالتين, المنصور حالة واحدة • الكرخ 14 حالة ضمن المناطق التالية, الحرية حالة واحدة, الدورة حالتين, الداوودي حالتين, الغزالية حالة واحدة, اليرموك حالة واحدة, حي الجامعة حالة واحدة, القادسية 3 حالات, حي الجوادين حالتين, المنصور حالة واحدة • الحسينية 4 حالات محلة 215, 220, 221 • حي القاهرة 6 حالات محل 307, 323, 324 • سبع قصور حالة واحدة • الزعفرانية 8 حالات محلة 970, 957, 961, • المعامل حالة واحدة الزراعي • المدائن حالتين • النهروان حالة واحدة • شارع فلسطين 9 حالات محلة 507, 508, 503, • الاعظمية 4 حالات محلة 300, 310, 312 • الوزيرية حالة واحدة محلة 301 Advertisements • حي الزهراء حالتين محلة 757, قرب حسينية شهيد المحراب • الشعب 12 حالة محلة 317, 343, 337, 357, حي الجزائر, حي اور, البنوك • بغداد الجديدة حالة واحدة محلة 721 • الكرادة 6 حالات محلة 901, 905, 925, 904 • ام الكبر حالة واحدة محلة 345 • العبيدي حالة واحدة محلة 762 • شارع السعدون حالة واحدة محلة 101 • المشتل 3 حالات محلة 726, 729 • سبع ابكار حالة واحدة • الفضيلية حالة واحدة محلة 753 • الامين 4 حالات محلة 707, 739, • زيونة 3 حالات محلة 712, • الجادرية حالة واحدة محلة 923 • الكفاح 5 حالات محلة 125, 127, 113 • الغدير حالة واحدة محلة 702 • حي النصر 3 حالات محلة 772, 783 • القناة حالة واحدة محلة 311 • البلديات حالة واحدة محلة 728 • بسماية حالة واحدة عمارة 202

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 36673 توفي منهم 1200 للاسف فيما اكتسب الشفاء 30863 ومتبقي قيد العلاج 4610".

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