ايران: هناك تيار يحث يحث الزوار الايرانيين على التوجه الى العراق باي طريقة

اكد السفير الايراني في العراق ايراج مسجدي، الاثنين، ان الحكومة العراقية لم تصدر لغاية الان اي ترخيص للزوار الاجانب للمشاركة في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع)، فيما اشار الى ان هناك تيار يحث يحث الزوار الايرانيين على التوجه الى العراق باي طريقة.

وقال مسجدي في تصريح تابعته الخليج 365، انه "في ضوء الظروف الحاصلة بسبب تفشي فيروس كورونا فان الحكومة العراقية لم تصدر لغاية الان اي قرار للسماح للزوار الايرانيين والاجانب من الدول الاخرى للدخول الى العراق والمشاركة في مراسم مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) لهذا العام".

واعتبر ان "الظروف في العراق بانها مختلفة للزوار العراقيين"، مشيرا الى ان "مسيرة الاربعين قضية شعبية ولا تريد الحكومة العراقية ولا تستطيع منع المواطنين العراقيين مثلما حدث خلال مراسم عاشوراء حيث توجهوا نحو كربلاء وسيكون الحال كذلك كما في الاعوام السابقة من السير على الاقدام واقامة المواكب بالنسبة للعراقيين انفسهم".

وتابع ان "اصدار تاشيرات الدخول صعبة ومحدودة جدا حتى للعاملين في الشركات الايرانية التي تنفذ مشاريع في العراق".

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وفي الاشارة الى ما ينشر في الاجواء الافتراضية قال "تصدر في الاجواء الافتراضية تصريحات عن مسؤولين وغير مسؤولين لا سند ولا اعتبار ولا صفة رسمية لها"، موضحا ان "هناك تيارا نشكك في نواياه يحث الزوار الايرانيين على التوجه الى العراق باي طريقة كانت للمشاركة في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع)".

وتابع ان "الدخول الى العراق بحاجة الى ضوابط وتاشيرات وتنسيقات لازمة والان هنالك تيار وراء هذه القضية (للمشاركة في مسيرة الاربعين في العراق باي طريقة كانت ) نحن نشك في نواياه لخلق المشاكل بين البلدين"، متسائلا "لو حدثت لا سمح الله كارثة وازمة انسانية بسبب تفشي فيروس كورونا واصيب الملايين من الافراد وقضى الالاف منهم فمن يكون المسؤول؟".

ودعا مسجدي "اصحاب المواكب والمواطنين والزوار عشاق الامام الحسين (ع) الى توخي الدقة وعدم التاثر بتصريحات غير مسؤولة وان يعملوا بمسؤوليتهم الشرعية والاخلاقية والعقلائية وفق ما يصدر عن المسؤولين المعنيين".