نائب عن الصادقون يدين التطبيع البحريني مع اسرائيل

ادان النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، الاثنين، التطبيع البحريني مع اسرائيل.
واضاف ان "خونة الخليج ينساقون كقطيع الحمير لأمر ترامب بالتطبيع مع الكيان الصهيوني واداة الترتيب والتنفيذ هم حكام ال سعود اصحاب مشروع الخيانة لبيع فلسطين ومقدسات المسلمين".
وطالب سالم الحكومة العراقية بـ " ان يكون لها موقف واضح وحازم من خيانة التطبيع وخصوصا حكام ال سعود وال خليفة وال نهيان كما طالب في الوقت ذاته الشعوب العربية الى الانتفاضة على هؤلاء الخونة الذين لاكرامة ولاغيرة عندهم سوى انهم ادوات بيد الكيان الصهيوني وامريكا لقمع الشعوب المسلمة وهم ينساقون كقطيع الحمير لتنفيذ اوامر ترامب".
واوضح ان " الموقف المخزي لما تسمى الجامعة العربية التي هي الاخرى كشفت عن وجهها الحقيقي بسكوتها المؤيد لخيانة التطبيع مع الكيان الصهيوني".
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