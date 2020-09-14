وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، بافتتاح دائرتي احوال غماس والحمزة في الديوانية. وذكر مكتب الغانمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزير الداخلية وجه مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بافتتاح دائرتي قضائي غماس والحمزة في محافظة الديوانية". واضاف ان "التوجيه جاء لإصدار البطاقة الوطنية للمواطنين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يوجه بافتتاح دائرتي احوال غماس والحمزة في الديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.