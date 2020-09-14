الشباب تغتال قائدا في "معاويصلي" وسط الصومال

اغتالت حركة الشباب الإرهابية، حسن فيدو، الملقب "بطرواي" أحد قادة مليشيات منظمة تعرف باسم "معاوصلي" المناهضة للتنظيم الإرهابي في مدينة بلدوين بمحافظة هيران وسط البلاد .

وقال مسؤولون أمنيون لوسائل إعلام محلية صومالية، إن 20 مسلحًا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، هاجموا منزل القيادي بالحركة في حي هولوداغ بمدينة بلدوين، مما أدَّى لمقتل القيادي، وأحد أقاربه.

وأشارت تقارير صحفية صومالية أخرى إلى سقوط عددٍ من الجرحى خلال الهجوم الإرهابي، من بينهم سيدة مع طفلتها.

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وطوقت أجهزة الأمن في مدينة بلدوين، الحي الذي وقع فيه الهجوم، دون أن تنجح في ضبط المسلحين الذين نفذوا العمل الإرهابي ولاذوا بالفرار.

وتأسّست مليشيات "معاويصلي" المناهضة لحركة الشباب الإرهابية قبل أربع سنوات على شكل تجمعات مسلحة من المدنيين، خاصة الرعاة والفلاحين، الذين عانوا من مضايقات الحركة الإرهابية، ومصادرتها لماشيتهم وحصادهم.

حركة الشباب في الصومال هي تنظيم إرهابي مسلح مرتبط بتنظيم القاعدة، وينفذ عمليات إرهابية بلا هوادة ضد أهداف مدنية وعسكرية منذ ما يزيد على عقد كامل، لكن طرده من العاصمة الصومالية مقديشو في عام 2011 مهد الطريق لشل قوته العسكرية وإلحاق هزائم متتالية به على الصعيدين الأمني والعسكري إلا أنه يتبع حرب عصابات واغتيالات منظمة.