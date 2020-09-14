شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت.. تعيين سالم الأحمد رئيسا لجهاز أمن الدولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح قراراً بتعيين اللواء سالم نواف الأحمد الصباح، رئيساً لجهاز أمن الدولة. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.



تفاصيل لاحقا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت.. تعيين سالم الأحمد رئيسا لجهاز أمن الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.