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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شباب الصحفيين المصريين إلي الناشط المصري "بهي الدين حسن": أنت زي الإخوان بالظبط..كلكم طينة واحدة في الكذب والفبركة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
هاجمت جبهة شباب الصحفيين المصريين الناشط الوهمي المصري بهي الدين حسن بسبب ترويجه الشائعات ودفاعه عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: كعادتك مستمر تعمل بلقمتك بتنشر أكاذيبك وسمومك عشان تخلیها فوضى في مصر، لكن فاكرنا حنسيبك ده مستحيل، وسبحان الله، عمرنا ماشفناك یا بھی بتدافع عن حد عدل كلهم ناس من نفس طينتك، لكن الناس في مصر خلاص فهمت إنتا مين لكن ما فيش فايدة فيك ما إنت أعمى البصيرة،على العموم الكل عارف إنك معذور ومحتاج قرشين".
وأضاف طوالة:نفسنا تطلع تتكلم ولو مرة واحدة عن معاناة أسر ومصابين شهداء الوطن، لكن طبعا إحنا عارفين إن ده مستحيل لإنك من طينة مختلفة شاربة خيانة الوطن، وإنت عامل زى الإخوان بالظبط، كلهم طينة واحدة اقولك إيه ما إنت حما الإرهابي المصري علاء عبد الفتاح.
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