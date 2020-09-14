شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفلبين تسجل ارتفاعا قياسيا في الوفيات اليومية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت الفلبين اليوم الاثنين 259 وفاة بفيروس كورونا في زيادة يومية قياسية جديدة لليوم الثاني خلال ثلاثة أيام، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4630 وفاة.



وقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت أيضا 4699 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 265888، وهو الأعلى بين دول منطقة جنوب شرق آسيا.

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