محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
كرم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، الطالبة فاطمة كامل الأطرش، بمدرسة المطرية الثانوية الفنية للبنات والتي حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية، في امتحانات الدبلوم الفني الصناعي المهني.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للطالبة وأسرتها بمكتبه بحضور محمد حمص، رئيس مدينة المطرية.
وقال المحافظ إن الدقهلية دائما محافظة الأعلام في كافة مجالات الفكر والأدب والثقافة والفن والطب والعلم والدين.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الدقهلية يكرم الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية في "الدبلوم الفني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.