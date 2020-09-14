محافظ الدقهلية يكرم الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية في "الدبلوم الفني"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

كرم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، الطالبة فاطمة كامل الأطرش، بمدرسة المطرية الثانوية الفنية للبنات والتي حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية، في امتحانات الدبلوم الفني الصناعي المهني.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للطالبة وأسرتها بمكتبه بحضور محمد حمص، رئيس مدينة المطرية.

وقال المحافظ إن الدقهلية دائما محافظة الأعلام في كافة مجالات الفكر والأدب والثقافة والفن والطب والعلم والدين.