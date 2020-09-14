بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، اليوم الاثنين إثر تصادم سيارتين، على الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين، بالطريق الصحراوي الشرقي بحري بوابة بياض العرب، نطاق محافظة بني سويف، ما أسفر عن مصرع "ماهر أنور سليمان" 50 عاما، مهندس، وإصابة "محمد محسن محمد" 23 عاما، سائق، باشتباه كسر بالقدم الأيسر و"كارل ماهر أنور" 16 عاما، طالب، باشتباه كسر بالحوض، جميعهم يقيمون محافظة المنيا.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وحرر محضرًا بالواقعة.