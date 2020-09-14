محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه نهاية تعاملات أمس الأحد، بينما انخفض السعر في البنك العربي الأفريقي، واستقر في 8 بنوك أخرى.
وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.
وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.
وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
وبقى سعر الدولار مستقرا في بنك البركة عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يرتفع بكريدي أجريكول وينخفض بالعربي الأفريقي بنهاية التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.