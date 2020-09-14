الدولار يرتفع بكريدي أجريكول وينخفض بالعربي الأفريقي بنهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه نهاية تعاملات أمس الأحد، بينما انخفض السعر في البنك العربي الأفريقي، واستقر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

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واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنك البركة عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.