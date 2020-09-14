صور.. فحص 4600 مسافر ضد كورونا في المعمل الإقليمي المشترك بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أجرى المعمل الإقليمي المشترك بمدينة الزقازيق، بالشرقية، فحص الحمض النووي "PCR" بشأن بيان مدى الإصابة بفيروس كورونا المُستجد لـ 4668 مواطنًا من المسافرين للخارج من أبناء المحافظة.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين، والتي جرت بناءً على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مواعيد الحجز وسحب العينات تتم بصورة يومية من الساعة التاسعة صباحًا، بما في ذلك من العطلات الرسمية والراحات، على أن يحجز راغب الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص، وبعدها يتم استيفاء الأوراق المطلوبة مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد 24 ساعة من سحب العينة.