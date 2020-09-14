صور.. وزيرة التضامن تفتتح معهد بحوث الصحة الإنجابية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج يرافقها الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، اليوم الاثنين، معهد التدريب والبحوث للصحة الإنجابية التابع للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بمنطقة فلمنج في الإسكندرية، وذلك بعد تطويره بتكلفة وصلت إلى مليون جنيه.

وتفقدت القباج المعهد بعد التطوير، وقدمت التحية لروح الدكتورة صالحة عوض، مؤسسة المعهد، أعقبه عقد لقاء مع أعضاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وقيادات العمل الاجتماعي بالمحافظة.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالتواجد داخل المعهد، قائلة: "منذ عام ١٩٨٦، وهذا المكان ليس بغريب، له فضل علينا تعلمنا منه وعلمنا فيه"، مضيفة أن المعهد يواجه القضية السكانية لتنظيم الأسرة لمعالجة آثارها السلبية على التنمية وحرمان المواطن المصري من الصحة والتعليم والسكن الكريم.

وقالت وزيرة التضامن إن برنامج ٢ كفاية تم إطلاقه بتوجيه من رئيس الجمهورية أثناء المؤتمر الوطني للشباب في يوليو ٢٠١٧ بالإسكندرية بضرورة الحد من الزيادة السكانية، ويعمل بالشراكة مع ١٠٨ جمعيات أهلية وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان، مضيفة أن الوزارة تحتفل قريبا بافتتاح ٣١ عيادة جديدة ليصبح إجمالي العيادات ٦٤ عيادة، نوفر فيهم الأجهزة والمعدات بما يتفق مع المعايير المعتمدة لمراكز تقديم الخدمات الصحية، بالاشتراك مع ١١٤٠ مثقفة صحية، ٢٠٠٠ مثقفة صحية، وتمويل تكلفة الاعتماد على ٦٠٠٠ مكلفة خدمة عامة للتوعية، مع إضافة ٣٨٤ كادراً من الجمعيات الأهلية.