محافظ دمياط تعتمد قرار النزول بسن القبول في الصف الأول الابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قرارًا بالنزول شهر عن السن المحدد للقبول، بالصف الأول الابتدائي من مواليد ٢ من أكتوبر في العام ٢٠١٤ وحتى مواليد مطلع نوفمبر من العام ذاته، بما لا يتجاوز الكثافة المقررة بالفصول.

جاء قرار المحافظ، تلبية لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الإلزامي، للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ونظرًا لوجود العديد من الأماكن الشاغرة، بالصف الأول الابتدائي ببعض مدارس المرحلة الابتدائية على مستوى الإدارات التعليمية.

وقال عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم، في تصريح صحفي، إنه جرى توجيه الإدارات التعليمية العشر بتلقي الملفات المقدمة إليها، وتنسيقها على المدارس التابعة لها والمتاح بها أماكن شاغرة.