محافظ دمياط: تغطية ترعة الخياطة ضمن برنامج تطوير القرى

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، البدء في أعمال التجهيزات الأولية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تغطية ترعة الخياطة، ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وفقًا لبنود البروتوكول المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أضافت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أنه من المقرر خلال تلك المرحلة تغطية ٥٥٠ مترا من الترعة، بتكلفة قدرها ٢٥ مليون جنيه، موضحة أنه جرى تسليم الموقع للبدء في تلك الأعمال منذ مطلع الشهر الجاري.

وبينت الدكتورة منال عوض، أنه يجرى الانتهاء من التغطية، وفقاً لما جرى الاتفاق عليه بالبرنامج الزمني المحدد، كما نوهت إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من التلوث، والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وكذلك تنسيق المنطقة بشكل حضاري.