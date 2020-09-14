عاجل.. مجلس الوزراء الكويتي يقرر تأجيل الانتقال إلى المرحلة الخامسة حتى إشعار آخر

أعلن مركز التواصل الحكومي أن مجلس الوزراء قرر تأجيل الانتقال إلى المرحلة الخامسة حتى إشعار آخر. من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزارة الصحة أوصت في تقريرها لمجلس الوزراء برفع سنغافورة من قائمة الدول المحظور دخول المسافرين القادمين منها إلى البلاد، وإضافة اليمن وفرنسا والأرجنتين إلى القائمة. الوزراء برفع سنغافورة من قائمة الدول المحظور دخول المسافرين القادمين منها إلى البلاد، وإضافة اليمن وفرنسا والأرجنتين إلى القائمة.

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