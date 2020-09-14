الخطوط السعودية.. تعرف على تاريخ تأسيسها وأبرز المعلومات عنها

قالت شركة الخطوط السعودية إن قرار السماح للمقيمين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة بالعودة إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من غدًا 15 سبتمبر سيكون هذا حسب توفر الرحلات.

أضاف أن هذه الرحلات ستكزن محكومة كذلك بضوابط الدخول والخروج الخاصة بكل دولة.

وأصبحت كلمة الخطوط السعودية ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية، ونقدم إليكم كل ما تريد معرفته عنها.

نبذة عن الخطوط الجوية السعودية

الخطوط الجوية العربية السعودية هي شركة الطيران الوطنية السعودية، وإحدى أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي، تتخذ من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مركزاً رئيسياً لعملياتها، إضافةً إلى فروعها الآخرى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام وتقدم الخطوط الجوية العربية السعودية خدماتها حول 100 وجهة في آسيا، أفريقيا، أوروبا، الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، وكل ثلاث دقائق تقلع طائرة من طائرات الخطوط السعودية.

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في أبريل 2016، أعلنت الخطوط السعودية عن إنشاء شركة تابعة لها بمسمى فلاي أديل وهي جزء من استراتيجية التحول 2020 للخطوط السعودية، التي تعتزم تحويل قطاعات خطوط السعودية إلى مؤسسات ذات مستوى عالمي بحلول عام 2020.

تاريخ تأسيس الخطوط الجوية السعودية

يرجع تاريخ تأسيس الخطوط الجوية العربية السعودية إلى يوم 15 جمادى الآخرة من عام 1365هـ 27 مايو 1945م ، وذلك حينما قام الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت بإهداء طائرة واحدة من طراز داكوتا دي سي-3 إلى الملك الملك عبد العزيز بعد الاجتماع التاريخي في البحيرات المرة في شهر ربيع الأول عام 1364هـ/ الموافق لشهر فبراير عام 1945م، وحين أنشئت وزارة الدفاع في1365/4/1هـ -6 /3 /1946م وتم تعيين الأمير منصور بن عبدالعزيز آل سعود، وأصدر الملك عبد العزيز أمره بتأسيس الخطوط السعودية، وجعلها إدارة حكومية تابعة لوزارة الدفاع، وأصبحت في يوم الثلاثاء 25/ 9 / 1382هـ الموافق 19/ 2 / 1963م مؤسسة مستقلة بموجب المرسوم الملكي رقم 45 الذي صدر عن الملك فيصل -رحمهُ الله- وتولى معالي اللواء إبراهيم الطاسان إدارة الخطوط من عام 1365هـ/1946م إلى عام 1380هـ/1960م.