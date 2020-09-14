زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين، محافظتي هرمزكان وفارس جنوب إيران.
وذكرت المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن
وأوضحت أن مركز الهزة يبعد 184 كم، غرب بندر عباس مركز محافظة هرمزكان، و308 كم جنوب شيراز مركز محافظة فارس، فيما لم تتم الإفادة عن أي إصابات أو أضرار مادية.
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