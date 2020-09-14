أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 326258 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1060 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 303930 حالة.



وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4305 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 18023 والحالات الحرجة 1293 حالة. 303930 حالة.وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4305 حالة وفاة.وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 18023 والحالات الحرجة 1293 حالة. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تُسجل 607 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.