السبت المقبل.. الأمة الكويتي يُجري فحوصات كورونا للنواب

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم عن تأجيل جلسة الغد إلى الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى أن فحص النواب سيتم السبت المقبل.
وقال الغانم في تصريح صحفي اليوم: "استكمالا لما ذكرت يوم أمس نبدأ بالدعاء بالشفاء لكل زملائي النواب المصابين بمرض كورونا والشفاء لكل المصابين من أبناء الشعب الكويتي والمقيمين، لافتا إلى أنه حتى الآن تأكدت اصابة أكثر من 5 نواب ولم يتم فحص جميع النواب".
وأوضح الغانم: "بالنسبة لجلسة الغد فبعد التشاور مع الأخوة أعضاء مكتب المجلس وفق التفويض الصادر من مجلس الأمة تأجلت جلسة المجلس لمدة أسبوع"،
وشدد على أن "هذا لا يحدده الرئيس أو مكتب المجلس إنما تحدده السلطات الصحية ووزير الصحة وهذا ما أبلغني به".
وأكد الغانم أن الجلسة ستكون الثلاثاء المقبل، وما تفضل به بعض النواب بأن تُعقد بالأصحاء واستبعاد المرضى هذا لا استطيع تطبيقه غداً، ولكن أستطيع تطبيقه الأسبوع المقبل وهو ما سيتم بإذن الله بعد فحص جميع النواب السبت المقبل، لذلك لا يوجد جلسة غدا وتأجلت إلى الأسبوع المقبل والفحص سيكون السبت.
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