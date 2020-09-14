الاتحاد الأوروبي: سحب تركيا لسفينة التنقيب لا يغير من موقفنا تجاه أنقرة

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن إعلان تركيا عن سحب سفينة التنقيب من المنطقة المتنازع عليها لن يغير شيئا من رسالته وموقفه تجاه أنقرة، حيث تبدو بروكسل متشككة بصدقية النوايا التركية.
وأكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في
وقال ستانو إن الانسحاب الفعلي للسفن التركية لا يزال غير أكيد، مشددًا على تصميم الاتحاد معاينة الوضع ورؤية ما إذا كانت تركيا تسعى بالفعل لخفض التصعيد من أجل الشروع بالحوار.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، يريد الحوار مع تركيا بشأن كافة القضايا الخلافية، مشددًا على أن الأمر يتعلق برؤية كلا الطرفين لمستقبل العلاقات بين بروكسل وأنقرة.
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