كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تنقذ السودان في أزمة السيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات، إرسال طائرة تحمل 100 طن من مواد الإغاثة من مخازن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في ‫دبي.

وأرسلت دولة الإمارات، المساعدات الإنسانية لضحايا الفيضانات التي ضربت أجزاء مختلفة من السودان وجنوب السودان.

Advertisements

وكانت السيول والفيضانات، خلفت أضرارا بالغة في السودان هذا العام، إذ تسببت في انهيار عشرات الآلاف من المنازل، وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة، وفق إحصاءات وزارة الداخلية السودانية.

وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر واعتبار البلاد منطقة كوارث لدرء آثار السيول والفيضانات.