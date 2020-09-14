شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يأمر بتنفيذ 6 أحكام بشأن المعاش وإعادة القيد وتجديد الاشتراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر رجائي عطية نقيب المحامين، بتنفيذ أربعة أحكام واجبة النفاذ بشأن صرف المعاش، وحكمين بشأن إعادة القيد والسماح بتجديد الاشتراك.

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، نظر خلال أسبوع 21 تظلما من ملفات الإعادة من الزوال، حيث نظر السبت الماضى فى 11 تظلما، وجاءت أرقامها كالآتي:144/7، 151/7، 152/7، 153/7، 154/7، 158/7، 160/7، 164/8، 165/8، 173/8، 174/8، والأرقام المتروكة سبق نظرها.

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كما نظر نقيب المحامين رجائي عطية، الخميس الماضى، فى 10 تظلمات من ملفات الإعادة من الزوال، وجاءت أرقامها كالآتي:115/6 ، 116/6 ، 122/6 ، 123/6 ، 128/6 ، 132/6 ، 131/6 ، 135/6 ، 142/7 ، 143/7، والأرقام المتروكة سبق نظرها.

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماع له برئاسة النقيب العام رجائي عطية، وحضور 26 عضوا من أعضاء المجلس، الخميس الماضى ، وقرر خلال اجتماعه تأجيل تحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية، مع إعادة سلطات النقابات الفرعية في الصرف لحين تحديد موعد الانتخابات الجديد.

كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض النقيب العام، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة داخلية جديدة للنقابة، ثم عرضها على مجلس النقابة لإقرارها من عدمه.‏