الهجوم والإعتداء على سكن وظيفي لمعلمات ضواحي أزيلال – صور

تعرض سكن وظيفي لمعلمات، في منطقة أيت عبي قيادة تيلوكيت ضوايح أزيلال، صباح اليوم الإثنين، لهجوم واعتداء، بمدرسة أيت حساين.

وأوضح مدير مدرسة أيت حساين ل “اليوم24″، أن شخصين من المنطقة قاما بالهجوم على مسكن وظيفي لمعلمات حديثات التخرج “فوج 2020”، منتصف ليلة أمس الأحد الإثنين، قصد السرقة منا تسبب في خسائر طالت نافذة المسكن وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة للمعلمات.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الحادث لم يخلف أي إصابات في صفوف المعنيات بالأمر، في حين حلت السلطات المحلية والعناصر الدرك الملكي بمكان الحادث، فور علمها بالخبر.

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هدا وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتوقيف المشتبه فيهم بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.