إغلاق مدرستين بتاوريرت بعد إصابة أستاذين بكورونا

قررت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني بإقليم تاوريرت إغلاق مدرستين ابتداء من اليوم الإثنين 14 شتنبر الجاري، بعد تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لدى أستاذين.

ووفق بلاغ للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني بإقليم تاوريرت، فإن الأمر يتعلق بمدرسة طريق جرادة ببلدية العيون سيدي ملوك، ومجموعة مدارس إضرضار بالجماعة القروية سيدي لحسن؛ حيث تقرر على سبيل الاحتياط اعتماد نمط التعليم عن بعد بكل من مدرسة طريق جرادة ، والوحدتان المركزية ولكريمة التابعتان لمجموعة مدارس إضرضار، ابتداء من يوم الإثنين 14 شتنبر 2020.

وأضاف المصدر ذاته، أنه إلى حين صدور بلاغ جديد يعلن عن تاريخ استئناف نمط التعليم المعتمد خلال الفترة السابقة بهذه المؤسسة، فإن المؤسستين المعنيتين ستظلان مفتوحتين يوميا من أجل إنجاز حصص التعليم عن بعد.

ويأتي هذا القرار، حسب البلاغ، الذي تم اتخاذه بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، وجمعية الآباء بالمؤسستين، كتدبير احتياطي إلى حين ظهور نتائج التحاليل المخبرية التي أخذت لمخالطي الأستاذين المصابين.