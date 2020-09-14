تطوان.. شخص يضرم النار في جسده

شهدت جماعة الزيتونة، أمس الأحد، في إقليم تطوان، محاولة انتحار شخص في منطقة بني صالح، عبر إضرام النار في جسده.
ووفق المعطيات المتوفرة لـ”اليو24″، فإن الرجل، في متوسط العمر، صب البنزين على جسده، ثم أضرم النار، حيث تدخل سكان الحي لإنقاذه.
وأضافت المعطيات ذاتها أن سيارة الإسعاف نقلت الشاب إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، بعد إصابته بحروق خطيرة، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي، والسلطات المحلية الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على أسباب، وملابسات إضرامه النار في جسده.
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