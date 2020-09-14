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فيدال على بعد خطوة من عملاق الكالتشيو

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم التشيلي، أرتورو فيدال، بات على أعتاب خطوة واحدة من الانضمام لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن فيدال من المتوقع أن يصل ميلانو اليوم الإثنين، لإنهاء تفاصيل التوقيع الرسمي لإنتر ميلان، بداية من الموسم الجديد.

وأضافت أن فيدال سيجري الفحوصات الطبية غدًا الثلاثاء، قبل توقيع العقود.

وكانت تقارير إسبانية قد خرجت السبت الماضي، لتؤكد أن فيدال توصل أخيرًا لاتفاق مع على إنهاء عقده، حيث أكد اللاعب أنه سيتخلى عن السنة الأخيرة من ارتباطه مع البلوغرانا.

يذكر أن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، استبعد فيدال من حساباته للموسم الجديد، مثله مثل لويس سواريز مهاجم الفريق.

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