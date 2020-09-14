الاحتلال يصدر قرارا بهدم مسجد في القدس المحتلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيليّة بهدم مسجد في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، بالقدس المحتلة، بحجة البناء غير المرخص، اليوم الإثنين.
ويأتي قرار الهدم بعد أن رفضت سلطات الاحتلال، الإثنين، التماسًا ضد هدم مسجد القعقاع، ولكنها منحت القائمين عليه فترة 21 يومًا، للاعتراض على القرار.
والمسجد المكون من طابقين أقيم في العام 2012 بمساحة 110 أمتار مربعة، ويؤدي المئات الصلاة فيه، يوميا. وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت أمرا بهدم المسجد في العام 2015، لكنها لم تنفذ القرار.
واستولى مستوطنون إسرائيليون في السنوات الماضية، على عشرات المنازل في بلدة سلوان. وتقول منظمة "إلعاد" الاستيطانية الإسرائيلية، إنها تريد تحويل بلدة سلوان إلى منطقة يهودية تُطلق عليها اسم "مدينة داود".
وصعّد الاحتلال في الأسابيع الأخيرة، من عمليات هدم المنازل الفلسطينية، وخاصة في بلدة سلوان.
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