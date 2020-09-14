رئيس بلدية سخنين يعلن إصابته وزوجته بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، عن إصابته وزوجته د. عبير أبو ريا، بفيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين.
وتوجه أبو ريا إلى الأهل مناشدا بالالتزام بالتعليمات الصحية لصد انتشار العدوى حفاظا على سلامة الجميع.
ومكث رئيس بلدية سخنين، في الأيام الأخيرة، في الحجر الصحيّ بعد لقائه خلال أداء عمله مع شخص تبيّن لاحقًا أنه أصيب بعدوى كورونا، ما أثّر على إمكانات التواصل معه والتواجد في الدوام.
وأكد أبو ريا أنّ "أكثر ما يقلقني الآن هو الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات في سخنين".
هذا، وشهدت البلدات العربيّة ارتفاعًا بعدد الإصابات والوفيات تأثرا بفيروس كورونا، في الأيام الأخيرة، وبلغ عدد الوفيات من جرّاءِ الإصابة بالعدوى أكثر من 150 وفاة في الموجة الثانية لجائحة كورونا، فيما توفي في الموجة الأولى 5 أشخاص عرب.
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