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شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة السياسية بالإمارات: لن ترك السودان في أزمة الفيضانات والان مع التفاصيل
الإثنين 14 سبتمبر 2020
في الأيام الأخيرة، تأثرت آلاف الأسر السودانية بالفيضانات والأمطار التي ضربت 16 ولاية سودانية، مخلفة أضرارا وتاركة إياهم دون مأوى.
وأكد الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، تضامن الإمارات العربية المتحدة، مع دولة السودان.
وقال بن زايد عبر تويتر: "تضامننا مع السودان الشقيق لتجاوز محنته إثر السيول والفيضانات التي اجتاحته وأسفرت عن خسائر في الأرواح .. وخالص تعازينا ومواساتنا إلى أسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب السوداني الشقيق من كل مكروه"
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