شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يبحث مستجدات المنطقة مع وزير خارجية البحرين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 12:22 مساءً, 14 سبتمبر 2020 م المناطق - واس أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.

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