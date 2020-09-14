شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: الإجماع العربي على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن ثقته من أن التطورات التي تشهدها المنطقة مؤخراً وخاصة ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي لن تؤثر على الإجماعٍ العربي بشأن حتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كشرط أساسي لتحقق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وقال "أبو الغيط" في تصريح صحفي اليوم إن المناقشات التي شهدها الاجتماع الوزاري الأخير للجامعة العربية في 9 سبتمبر الجاري حول القضية الفلسطينية "وبغض النظر عن اللغط الذي حدث حول مصير مشروع قرار بعينه" أكدت مجدداً وجود عامل مشترك يجمع بين كافة الدول العربية ويتمثل في ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ 4 يونيو 67 وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وذات السيادة إلى النور على كامل هذه الأراضي بما فيها القدس الشرقية حتى يتحقق السلام.

وأضاف: أختلف مع الكثير مما يحكي عن وجود أزمات في المنطقة تعلو في أهميتها على القضية الفلسطينية، فهذه الأزمات نتاج العشرية الصعبة التي مزقت المنطقة للأسف وهناك معاناة كبيرة لا تزال قائمة في عدة دول، لكن قضية فلسطين تبقى أصل كل أوجاع المنطقة وهي للأسف لا تزال دون حل حتى الآن وهو ما يعني بالنسبة لي أن الإقليم لن يعرف استقراراً ولا أمناً حقيقياً بدون التوصل لهذا الحل القائم على أساس الدولتين. وتابع أبوالغيط قائلا: صحيح أن هناك خلافاً عربياً حول بعض المفاهيم ذات الصلة بإقامة السلام مع إسرائيل، لكن الجميع ملتزم بدعم سقف المطالب والحقوق الفلسطينية كما يضعها ويصيغها الجانب الفلسطيني، ولم يسع أي طرف إلى تغيير هذا، وهذا أمر أساسي لا ينبغي تجاهله أو الإقلال من أهميته.

وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى وجود قواسم مشتركة كثيرة في المواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية منها على سبيل المثال رفض خطط الضم الإسرائيلية أو اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارات الأجنبية اليها ورفض السياسة الاستيطانية لإسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وغيرها الكثير، مشيرا إلى أنه معني بشكل كبير وأساسي بالحفاظ على الحد الأدنى من القواسم العربية المشتركة ومحاولة تجنيب النظام العربي تداعيات قد تكون سلبية بوصفها إحدى مهام الأمين العام الرئيسية التي يجب أن يضطلع بها بكل صبر وحكمة.