شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الفلبين اليوم الاثنين 259 وفاة جراء فيروس كورونا المسبب لكوفيد19- وهي أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها، بعد مراجعة بيانات غير دقيقة.

وقالت وزارة الصحة إن أغلب الوفيات المسجلة ترجع إلى يوليو وأغسطس، حيث سجلت السلطات 253 وفاة مبدئيا على أنهم مرضى متعافون ولكن عند التحقق تبين أنهم توفوا.

وبالبيانات الأخيرة تلك تصل حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد إلى 4630 حتى اليوم الاثنين.