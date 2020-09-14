مجلس الوزراء يقر موازنة 2020 ويرسلها للبرلمان

اعلن المتحدث باسم الحكومة احمد ملا طلال، الاثنين، ان مجلس الوزراء اقر موازنة 2020 وارسلها للبرلمان.
وقال ملا طلال في تغريدة على تويتر وتابعته الخليج 365، ان "مجلس الوزراء اقر خلال جلسة استثنائية عقدت اليوم، مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية ٢٠٢٠، وارسلها إلى مجلس النواب".
واضاف ان "ذلك جاء لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية، وإلتزاما من الحكومة بقرار مجلس النواب".
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