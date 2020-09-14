نائب: الحكومة اطلقت تعيينات تفوح منها رائحة التحزب بعد مطالبة السيستاني بالاصلاح

اكد النائب ظافر العاني، الاثنين، ان الحكومة اطلقت تعيينات تفوح منها رائحة التحزب بعد مطالبة المرجع الديني علي السيستاني بالاصلاح. وقال العاني في تغريدة على "تويتر": "بالامس كان بيان السيد السيستاني يطالب بالاصلاح.. وقبل ان يجف حبر النجف اطلقت الحكومة تعيينات في مفاصل حيوية بالدولة تفوح منها رائحة التحزب والمحاصصة".



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